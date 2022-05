Bizerte: Six blessés dans une explosion à l’usine Al Fouladh

Une explosion est survenue lundi dans le four N1 de l’usine Al Fouladh de Menzel Bourguiba à Bizerte, a indiqué le PDG de l’usine Mounir Makhlouf.

Six ouvriers ont été blessés et transportés au CHU Menzel Bourguiba dont cinq ont déjà quitté l’hôpital après avoir bénéficié des soins nécessaires alors que le sixième a été transféré au Centre de Traumatologie et des Grands Brûlés de Ben Arous, a-t-il souligné à l’Agence TAP.

« L’explosion pourrait être due à un problème purement technique liée à une infiltration d’eau dans le four en question utilisé pour faire fondre les ferrailles recueillies », a estimé la même source, ajoutant qu’une enquête technique a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.