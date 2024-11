Black Friday en Couleurs : Une offre exceptionnelle sur la Yaris Cross Hybrid

Du 15 au 30 novembre, ne manquez pas l’occasion de profiter d’une offre exclusive sur la Yaris Cross Hybrid, l’un des modèles les plus prisés de la gamme Toyota !

À l’occasion du Black Friday, BSB Toyota lance une action ponctuelle pour booster les ventes de la Yaris Cross Hybrid, avec une offre alléchante qui saura séduire les passionnés de conduite hybride et ceux à la recherche d’un véhicule élégant et performant.

Des couleurs vibrantes pour un modèle dynamique

La Yaris Cross Hybrid se distingue par son design moderne et son efficacité énergétique. Disponible dans trois combinaisons de couleurs saisissantes : Gold/Noir, Orange/Noir et Rouge/Noir, ce SUV hybride associe élégance et technologie pour offrir une expérience de conduite unique. Que vous soyez attiré par des teintes chaudes ou des couleurs plus audacieuses, la Yaris Cross Hybrid s’adapte à tous les goûts et personnalités.

Une offre Flash pour dynamiser vos achats

Le principe de cette offre Flash Black Friday est simple mais avantageux : pour toute commande effectuée entre le 15 et le 30 novembre, chaque client bénéficie d’une remise de 2000 TND sur le prix d’achat du véhicule, mais ce n’est pas tout ! En plus de cette remise, un bonus carburant d’une valeur de 2000 TND est offert. Vous pourrez ainsi profiter de cette prime pour vos trajets quotidiens ou vos escapades au volant de votre nouveau SUV hybride.

Attention, cette offre est limitée à 20 unités seulement, alors ne perdez pas de temps !

Un SUV hybride, performant et économique

La Yaris Cross Hybrid n’est pas seulement une voiture au design soigné, elle offre aussi une conduite fluide et économique grâce à sa technologie hybride de pointe. Que ce soit en ville ou sur route, son moteur hybride combine puissance et faible consommation de carburant, offrant ainsi à ses conducteurs une alternative écologique sans compromis sur le confort et les performances.

Avec ses équipements de sécurité dernier cri, son habitacle spacieux et son comportement routier agile, la Yaris Cross Hybrid est le choix idéal pour ceux qui souhaitent allier style, performance et respect de l’environnement.

Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Toyota

N’attendez plus pour bénéficier de cette offre exceptionnelle et prendre le volant de la Yaris Cross Hybrid. Rendez-vous dans l’une des concessions Toyota la plus proche de chez vous avant le 30 novembre pour saisir cette opportunité limitée.

« Black Friday en Couleurs », une occasion unique pour faire le plein d’économies tout en adoptant un véhicule hybride innovant !