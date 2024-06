Blinken exhorte les responsables israéliens d’éviter une escalade avec le Hezbollah au Liban

Lors d’une réunion jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré aux responsables israéliens qu’il fallait éviter une nouvelle escalade du conflit avec le Hezbollah au Liban, dans le contexte de la guerre d’Israël contre Gaza, rapporte l’agence de presse Reuters.

Blinken a fait cette remarque lors d’une réunion avec le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Tzachi Hanegbi, et Ron Dermer, ministre israélien des affaires stratégiques, a indiqué le département d’État.

La réunion entre les responsables américains et israéliens intervient après que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti qu’une offensive militaire israélienne majeure contre le Liban serait accueillie par une guerre sans « retenue, sans règles et sans plafonds ».

