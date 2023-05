BH Bank-Acte II : Le MTF s’empare du dernier des Mohicans bancaires et tue le PPP

En pratiquement deux années, Sihem Boughdiri Nemsia, digne ministre des Finances de Kais Saïed, a dézingué trois DG de banques publiques. Et il lui aura suffi seulement deux mois pour en dégager les deux derniers de sa liste.

Cette dernière comprendrait manifestement tous ceux qui se mettraient au travers de sa volonté de ramasser le plus de ressources financières pour financer un budget à court de moyens, en attendant que la conjoncture internationale lui soit plus favorable pour un accord avec le FMI (Lire ici nos articles sur le sujet).

Le 1er acte avait commencé en novembre 2022, et s’était terminé en janvier 2023. Il s’agissait alors pour le MTF (ministère tunisien des Finances), de nommer un nouveau DG pour une BH Bank quittée par Hichem Rebai qui a trouvé meilleur poste à la tête de la banque privée BT (Banque de Tunisie). On ne s’y attardera pas, mais la chronologie est claire d’explications de ce qui s’était passé.

Le dernier acte de la ministre des Finances pour prendre le contrôle total de la BH Bank, avait été fait lors de l’AGE de la banque le 29 avril 2022, au vu et au su des médias invités à la couverture des travaux de l’AGO.

Un revirement de la toute dernière minute

Janvier 2023, l’ancien DG de la BH Bank quittait donc son poste. La place bancaire locale attendait que l’appel à candidatures publié par le MTF dévoilât enfin le nom du remplaçant de Hichem Rebai à la tête de la plus privée des banques publiques. Bien que n’étant pas le plus noté des candidats, le MTF désignait Wajdi Koubaa et faisait tout pour que le CA l’accepte, même s’il n’était pas au complet lors de la réunion consacrée au sujet.

Avril 2023, la banque tenait AGO pour entériner en quelque sorte tout le processus de « prise de contrôle » du CA de cette banque à participations publiques. Processus entamé en novembre 2022. Une AGO aux conditions « un peu » spéciales, et qui devait entériner la situation d’avant le 29 avril 2023, et la composition du CA d’avant AGO telle qu’elle existait dans la 1ère ébauche de l’ordre du jour de l’AGO d’avril dernier distribuée à tous les membres. Et ce n’est qu’à la dernière minute, après lecture de toutes les résolutions que tout a été chambardé, et que deux des actionnaires privés de la BH Bank ont été poussés vers la sortie du CA.

Par le biais des représentants de la Steg, la CNSS et l’Etap, refus a été opposé au renouvellement du mandat de l’actionnaire privé Sadok Driss et de la mise à fin du mandat de membre du Conseil d’Administration d’Ahmed Trabelsi (Groupe depuis 30 ans dans le CA et en pratique porte-parole des privés) ainsi que Sami Zeghal qui était administrateur indépendant. Du coup, c’est la représentante du groupe Horchani qui quitte la réunion de l’AGE en protestation, et démissionne au passage. Ces derniers avaient été les opposants de la nomination de Wajdi Koubaa à la tête de la BH Bank. En l’état actuel des choses, il n’y aurait plus de privés dans le CA de la banque.

Le MTF aura ainsi pris sa revanche sur la décision de l’ancien CA du 17 décembre 2022, dont copie avait été enregistrée à la recette des finances « Mandela », et jamais invalidée par la suite. Mais le MTF et sa ministre auront ainsi tué un des plus emblématiques PPP dans le domaine bancaire tunisien !

Un président de CA démissionnaire, et qui préside l’AGO

Les journalistes ont aussi noté que le président de l’AGO qui aurait été suspendu après deux courriers écrits échangés entre la BCT et la MTF (Contacté par tel., le DG de la BH avait choisi le silence, lorsqu’on lui avait posé la question à propos de cette suspension), n’a pas été cité comme président du CA dans le communiqué officiel de la banque dont nous avons reçu copie, en tant que président du CA, ce qui aurait expliqué sa présidence de l’AGE. Cela n’avait pas été rapporté par la presse qui avait couvert cette AGO, mais Mahdi Majdoub avait déjà présenté sa démission, dans le secret des coulisses des réunions du CA de la BH Bank, mais latitude lui a été laissée tout de même de présider l’AGO certainement en guise de « cadeau de départ ». C’est même Majdoub, alors pourtant démissionnaire, qui avait convoqué le CA à la réunion du 29 avril 2023.

En fait, c’était depuis le 24 février 2023 que le sort de Majdoub à la tête du CA devait être scellé. Cela, par une lettre de la BCT en date du 24 février 2023, et une lettre antérieure en date du 24 janvier 2023. En résumé, la 1ère de ces lettres, dont nous avons pu prendre connaissance, l’autorité de régulation bancaire qu’est la BCT informait alors que la nomination de Wajdi Koubaa et de deux autres membres du CA ne posait pas problème, contrairement à celle de Mahdi Majdoub sauf en tant que simple membre du CA, pour des raisons que la lettre détaillait alors, et relatives à des règles de gouvernance bancaire. Des questions que la BCT pressait alors la BH Bank de régler au plus vite.

On retiendra de toute cette sombre affaire du CA de la BH Bank que le ministère des Finances a fait une sorte d’holdup sur la représentativité du secteur privé dans la banque, et tué un PPP (Partenariat Public Privé) qui fonctionnait jusque-là très bien et tenait la banque en-dehors des lubies financières d’un Etat aux abois en matière de financement pour son budget.

On retiendra aussi l’existence d’une sorte de bras de fer entre le MTF et la BCT, même si les rôles sont théoriquement clairs entre autorité de régulation (BCT) et tutelle (MTF). Mais n’est-ce pas que le dicton tunisien qui dit que « إلي سمَاك غناك» a aussi son mot à dire dans ce type de relation ?