Bouden appelle la communauté internationale à consolider la justice sociale

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a appelé mercredi, en marge de l’ouverture du sommet sur le monde du travail à Genève, la communauté internationale à s’aligner pour mettre en valeur la cause de la justice sociale, permettant ainsi aux prochaines générations de vivre dans des sociétés plus juste et plus intégrée.

Dans sa réponse à la question « comment la communauté internationale peut aider à consolider la justice sociale », Bouden a appelé notamment à unir les engagements des pays afin de mettre en place une justice sociale. Elle a souligné l’impératif de faire de la justice sociale une priorité nationale et multipartite appelant à ce propos la communauté internationale à intervenir afin d’accroitre la solidarité internationale pour lutter contre l’inégalité et autres défis à relever.

Bouden a également affirmé la nécessité de renforcer le partenariat international et d’adopter la justice sociale en tant que moyen pour réaliser la stabilité, la prospérité et le développement économique et durable en exécution de l’agenda 2030 ainsi que pour réaliser les objectifs du développement durable. La communauté internationale doit faire face au devoir de travailler en partenariat afin de lutter contre les différentes crises et répondre ainsi aux besoins et attentes des habitants sur le plan d’égalité des chances et de la répartition équitable de la richesse ainsi qu’en matière de travail décent, a encore ajouté Bouden.

La Tunisie s’emploie sans cesse à faire de la justice sociale un travail quotidien qui concerne les différents domaines du travail social et cette valeur a été adoptée en tant que valeur constitutionnelle inscrite dans la constitution du 25 juillet 2022, a-t-elle encore soutenu. La cheffe du gouvernement a estimé que l’initiative du directeur général de l’organisation internationale du travail (OIT) relative à la création d’une coalition pour une justice sociale est un premier pas nécessaire pour mettre en relief le besoin imminent de prendre les mesures permettant de promouvoir la justice sociale, tout en veillant à évoquer cette dimension dans les différentes concertations internationales.