Bouden fait la promotion de l’économie circulaire

Recevant hier mercredi 25 janvier, le nouvel ambassadeur de Belgique en Tunisie, François Dumont, la cheffe du gouvernement tunisien Nejla Bouden a exhorté les Belges à investir dans l’économie circulaire en Tunisie.

L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets.

Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur positivesà chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit avant destruction finale. Il met notamment l’accent sur de nouveaux modes de conception, production et consommation, le prolongement de la durée d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation et le recyclage des composants.