La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, s’est rendue, hier dimanche, à la fondation « Sadok Idriss » de soutien aux personnes âgées à Gammarth où elle a pris le repas de l’Iftar (rupture du jeûne) avec les pensionnaires de l’établissement et un certain nombre d’enfants, sans soutien familial pris en charge par l’Etat, relevant du centre intégré de la jeunesse et de l’enfance à la Cité El Khadhra et du village SOS Gammarth.

A cette occasion, Bouden a pris connaissance des préoccupations et attentes des pensionnaires de la fondation et des enfants afin d’améliorer les services qui leur sont rendus, selon un communiqué publié lundi sur la page officielle de la présidence du gouvernement. Accompagnée de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors, Amel Moussa Belhaj, du gouverneur de Tunis, Kamel Feki et du président de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), Mohamed Khouini, la cheffe du gouvernement a pris connaissance des conditions d’accueil et d’hébergement des pensionnaires au sein de la fondation.

Dans ce cadre, Amel Moussa Belhaj a présenté la stratégie mise en place par le département pour atteindre les personnes âgées et les enfants sans soutien familial dans l’ensemble du pays et leur garantir la protection nécessaire.

Dans ce contexte, elle a fait savoir que des repas d’iftar collectifs sont programmés au cours de ce mois de ramadan entre les séniors et les enfants afin de renforcer les liens entre les générations et promouvoir l’ouverture des institutions de protection des personnes âgées et des enfants sur leur environnement extérieur.