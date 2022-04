Bouden reçoit la présidente de l’organisation malaisienne « Women Leadership Foundation »

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a reçu, lundi, au palais du gouvernement, la présidente de l’organisation malaisienne Women Leadership Foundation, Hafsah Hashim, et la délégation l’accompagnant.

Lors de cette rencontre, Bouden a exprimé la volonté de renforcer davantage les relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment en matière de promotion du leadership féminin dans la vie publique et politique, indique un communiqué publié par la Kasbah.

De son côté, la présidente de la fondation malaisienne a présenté les activités de son organisation et ses principales missions, dont principalement le renforcement du leadership de la femme malaisienne afin d’accéder aux postes de responsabilité au sein des établissements gouvernementaux et privés.

Elle a, à cette occasion, invité la cheffe du gouvernement à participer au 1er Sommet de l’organisation qui se tiendra le 8 mars 2023 à Kuala Lumpur. Placé sous le thème « Nouvelles normes, nouveaux espoirs et grands rêves », ce 1er Sommet sera organisé à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes.