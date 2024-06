Bourse de Tunis: L’indice Tunindex clôture mercredi dans le vert

L’embellie se poursuit à la Bourse de Tunis. L’indice de référence a inscrit une avancée de 0,4 % à 9801,8 points, dans un volume relativement soutenu de 11,4 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ». A noter que deux transactions de bloc ont eu lieu sur la séance. Elles ont porté sur le titre ONE TECH HOLDING et cumulé une enveloppe totale de 3 MD.

Sans faire l’objet de transactions, l’action de la cimenterie publique a inscrit une progression de 3,5 % à 0,590 D.

Le titre SOTIPAPIER continue sur sa lancée positive. L’action de l’industriel spécialisé dans la production du papier Kraft et Test Liner s’est bonifiée de 2,8 % à 4,780 D. La valeur a drainé un maigre volume de 39 mille dinars sur la séance.

Le titre SPDIT-SICAF s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la société d’investissement adossée au groupe SFBT a abandonné 4,5 % à 11,150 Dt. Sur la séance, la valeur a amassé des échanges très réduits de 5 mille dinars.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA VIE a, également, terminé la séance sur une note morose. L’action de la compagnie d’assurance vie adossée au groupe MAGHREBIA s’est pliée de 2,7 % à 5,500D. Sur la séance, la valeur a mobilisé un flux de 359 mille dinars.

Grâce aux transactions de bloc susmentionnées, ONE TECH HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de l’exportateur national spécialisé dans la câblerie, la mécatronique et les télécoms a clôturé la séance en territoire positif avec un gain de 1 % à 9,000 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux bien garnis de 4,3 MD.

