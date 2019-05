Bourse : Le Tunindex se redresse, mais il y a de la casse

La bourse de Tunis termine la séance du mardi dans le vert, le Tunindex a affiché un gain de 0.12 % à hauteur de 6 970.93 points ,mobilisant un volume d’affaires de 3.863 MDT, a fait savoir l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP). La balance des variations des cours a été quasi équilibrée affichant 23 valeurs en hausse contre 22 baisses.

ICF a été le titre le plus actif de la séance, drainant 1.312 MDT de ses capitaux, l’action s’échange à 196 .40 DT, soit un accroissement de 3.15 %,. suivi par la BIAT qui a affiché un volume de 0.568 MDT, l’action s’est établie à 110.50 DT.

Parmi les hausses ,le titre CIL s’adjuge 4.13 % à 14.60 DT, suivi par Sotrapil et Air Liquide qui ont gagné respectivement 2.99 % et 2.87 % à 15.48 DT et 89.80 DT .

AMS chute de 2.81 % à 0.69 DT, tout comme Attijari Leasing et SAM qui ont perdu respectivement 2.54 % et 2.32% à 13.0 DT et 4.20 DT. Gif Filter finit dans le rouge, le titre s’est replié de 2.29 % à 0.85 DT , suivi par le titre Telnet qui a enregistré une régression de 2.04 % en se monnayant à 11.50 DT.