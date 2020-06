Bourse : MPBS propose d’augmenter son capital social de près de 1,15 MD

La société Manufacture de Panneaux Bois du Sud (MPBS) propose d’augmenter son capital social d’un 1 148 270 dinars, pour le porter de 19 520 590 dinars à 20 668 860 dinars, par l’incorporation d’une partie des résultats reportés provenant des exercices 2014 et ultérieurs pour un montant de 1 148 270 dinars.

La société a précisé que cette augmentation, une fois approuvée, se fera par l’émission de 574 135 actions nouvelles gratuites de valeur nominale de 2 DT chacune, à attribuer aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits d’attribution à raison d’une (1) action nouvelle gratuite pour dix-sept (17) actions anciennes.

« Les actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d’actions nouvelles conformément à la parité d’attribution ci-dessus définie. Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance à partir du 1 janvier 2020 », a encore souligné la société.

Il est à noter qu’une assemblée générale extraordinaire sera organisée le 11 juillet 2020, afin de décider à propos de l’approbation ou la non approbation de cette proposition d’augmentation de capitale, avancée par le Conseil d’Administration de la société.