Bourse: Le marché termine proche de l’équilibre (+0,06%)

A l’image de la séance de la veille, le marché a terminé proche de l’équilibre (+0,06%), à 7761,14 points, et ce dans de faibles échanges de 2 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ATL a fini la séance en tête de peloton. L’action du leaseur s’est envolée de 5,7%, à 2,240D. Les échanges sur la valeur ont été faibles, atteignant à peine 12 mille dinars.

Le titre ATB a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. Echangée à hauteur de 25 mille dinars, l’action de la filiale tunisienne du Groupe Arab Bank a gagné 3,3%, à 2,510 D. L’ ATB consolide ainsi, ses gains annuels en bourse, les portant à 9,6%.

La STIP a été la valeur la plus sanctionnée sur la séance. Dans un flux anémique de 7 mille dinars, l’action du producteur de pneus sous la marque Amine s’est repliée de 4,3%, à 3,110 D.

Le titre MPBS a, également, terminé la séance en territoire négatif. L’action du spécialiste en bois a reculé de 3,2%, à 4,600 D, en drainant de modestes volumes de 23 mille dinars.

Le titre Carthage Cement a chapeauté le palmarès des volumes. Progressant de 1,7%, à 1,780 D, l’action de la cimenterie publique a alimenté le marché avec des capitaux de 466 mille dinars. A noter que depuis le début de l’année en cours, CC affiche une embellie boursière de 34,8%.

