Deux Milliards de Dinars au compteur des bureaux de change privés

Il fut un temps en Tunisie où faire le change en dehors du circuit officiel des banques était considéré comme relevant du domaine de la contrebande. Un commerce illicite, qui a pourtant pignon sur rue, dans les zones frontalières du Sud-est, et certaines officines cachées dans les grandes villes, où le transfert d’argent allait plus vite que chez certaines sociétés internationalement connues.

Depuis 2018 en Tunisie, le change n’est plus l’exclusivité des banques et de la Poste. Il y a désormais 253 bureaux de change privés. Cette activité de conversion du Dinar tunisien en d’autres devises étrangères, est même devenue une nouvelle activité organisée et même structurée en une association réunissant les professionnels du secteur.

– Pomper les devises et en assécher les circuits parallèles

L’idée est de pomper les devises qui circulaient dans le circuit informel. Ceux qui pourront exercer cette activité ne sont pas, non plus, des néophytes du secteur. Ils ont suivi une formation à l’Académie des banques et finances, une formation sanctionnée par un diplôme qui donne accès à l’autorisation d’exercer. Des améliorations de la législation permettent désormais à une seule personne d’avoir plus d’un bureau de change, et d’en faire une profession. C’est ainsi que 33 personnes ont actuellement 2 bureaux et 11 en ont trois même.

Et depuis, la Tunisie compte 253 bureaux de change privés, toutes des personnes physiques, avec possibilité d’une encaisse de l’équivalent de 200 mille DT par jour dans le Box, et l’obligation de consigner ces devises dans un compte bancaire, en cas d’en caisse dépassant les 200 mille DT, et avec possibilité de dépôt de 500 mille DT pour chaque devise, et le « dinariser » au-delà.

Une répartition régionale montre que 82 sont à Tunis, 30 dans la ville touristique de Sousse, 20 dans l’autre ville touristique qu’est Nabeul. Le 3ème plus gros contingent de bureaux de change, est à Médenine, ville de passage du tourisme libyen et de tout le commerce transfrontalier du Sud. Bizerte et Mahdia en ont chacune 10, et Monastir 8 pour l’essentiel

– L’équivalent en devises de deux milliards, désormais dans le circuit officiel

Depuis le démarrage de l’activité jusqu’au fin Juin 2021, il est enregistré un volume global d’activité aux alentours de de 2.000 millions en équivalent Dinars tunisiens, selon une source autorisée de la Banque Centrale de Tunisie, c’est-à-dire, autant de devises récupérées sur le marché parallèle et qui iront alimenter les réserves de la BCT. Une initiative de la BCT, qui a créé un nouveau métier. Une nouvelle activité, désormais organisée, et qui finira par assécher le trafic de devises.

Des bureaux de change aussi, qui font des reportings quotidiens de leur activité, via une plateforme digitale, qui font aussi l’objet d’un contrôle, sur site et via la plateforme, avec même des rapports contradictoires. Des missions d’inspection et contrôles qui aboutissent en cas d’infraction, à des sanctions, mais toujours dans le souci d’encourager le retour des devises dans le circuit légal et de lutter contre le parallèle. Et il y a eu ainsi cinq retraits d’agréments, pour manquement aux obligations inscrites dans le contrat qui lie ces bureaux à la BCT. Et c’est ainsi, un nouveau modèle économique, où la circulation des devises reste transparente, tout en étant plus facile d’accès pour le citoyen.