Budget de l’Etat 2023: 420 millions de dinars pour le fonds national de l’emploi

Une enveloppe de 420 millions de dinars a été consacrée dans le budget de 2023 au fonds national de l’emploi relevant du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. L’objectif est de financer des programmes d’emploi et de soutien des petites entreprises et des jeunes entrepreneurs. Selon un document du budget de l’Etat pour l’année 2023, publié par le ministère des finances sur son site électronique, sera consacrée également la somme de 181 millions de dinars pour le programme de contrat d’initiation à la vie professionnelle (CIVP).

Il s’agit également de la mobilisation d’une enveloppe de 67.8 millions de dinars au profit de 20 mille diplômés de l’enseignement supérieur et bénéficiaire du contrat de « dignité », une somme de 29 millions de dinars au profit du programme de service civil volontaire et 25 millions de dinars pour le programme nouvelle génération d’entrepreneurs. La valeur des allocations destinées au financement des petits projets en 2023 atteindra près de 70 millions de dinars, selon le même document.