Payez le Fisc et taisez-vous ! Le Budget de l’Etat ne vous regarde pas !

Le 9 août dernier, la ministre tunisienne des Finances Sihem Nemsia passait par la grille en fer forgé séparant son ministère de celui du 1er des ministres de Kais Saïed, pour lui faire rapport sur l’état des finances publiques, et de ses prévisions en matière de ressources pour l’Etat.

Le 17 août 2023, la Commission des Finances et du Budget de l’ARP procédait à l’examen d’un certain nombre de documents relatifs à l’ exécution du budget de l’État jusqu’à fin juin 2023 et aux principales hypothèses et orientations du projet de budget de l’Etat pour l’année 2024.

– Pourquoi le silence sur l’issue de l’argent des contribuables ?

Comme dans l’image où le fond est noir et le tableau derrière elle vide (photo de couverture) , la Tunisie et sa ministre des Finances d’un pays qui se dit pourtant démocratique et pratiquant la transparence concernant la dépense des ressources collectées auprès des citoyens, font cependant rétention d’information et laissent expressément les citoyens dans l’ignorance la plus complète des chiffres concernant la vie économique et les moyens financier de l’Etat qui les gère pour eux. Nous (en tant que média) avons, à maintes reprises et vainement, demandé à la ministre des Finances de nous donner accès à ces chiffres qu’elle a arrêté d’afficher sur son site Internet depuis mars 2023. Mais seul le silence a été la réponse d’un ministère, où le Fisc tape et de plus en plus, dans les poches des citoyens, pour ses propres dépenses, pour les salaires d’une fonction publique qu’on sait désormais infectée de faux diplômés, et dépenser sans compter compensations pour des produits, dont on sait aussi grâce au chef de tout l’Etat, qu’elles ne vont pas aux personnes qui en ont un vrai besoin, sans créer d’emplois. Et surtout en dehors de toute redevabilité devant les citoyens auquel il ne parle pas.

– Des questions, dans le mutisme et le silence assourdissant du mépris

En examinant les documents relatifs à l’exécution du budget de l’Etat jusqu’à fin juin 2023 (Le ministère des Finances n’en publie que la partie du 1er trimestre), et les principales hypothèses et orientations du projet de budget de l’Etat pour l’année 2024, que personne d’autre ne connaît sauf les dirigeants et des députés qui n’en parlent pas à leurs électeurs, le président de la commission des finances à l’ARP a tout de même fini par remarquer que «les hypothèses sur lesquelles s’est appuyée la loi de finances 2023, sont les mêmes que pour le budget 2024 ». Les conjonctures, nationale et internationale, ont pourtant changé, la croissance du PIB n’a pas été comme prévu au rendez-vous, les déficits courants se creusent toujours plus, l’inflation frôle toujours les 10 % et le chômage frise les 16 %.

Les prévisions du ministère du Fisc pour 2023 ne se sont donc pas réalisées, malgré les efforts d’un Fisc qui traque tout le monde et utilise pour cela tous les moyens. Pourquoi n’en change-t-il donc pas ? Pourquoi ne trouve-t-il pas d’autres solutions et penser pour une fois Out-Of-The Box ? Pourquoi ne pense-t-il qu’à appauvrir les riches par toujours plus d’impôts et de taxes sans se soucier que cela n’enrichira pas pour autant les pauvres ? Pourquoi ne fait-il pas alors appel à de meilleurs conseillers ? Et surtout, pourquoi ne dit-il pas la vérité à ceux qui paient leurs salaires et l’air conditionné de leurs bureaux cossus de leurs poches ?

– Hachani n’a rien apporté de nouveau par rapport à Bouden. Les députés le suggèrent

Saluons tout de même ce député qui s’est questionné sur l’efficacité et l’efficience, d’abord des mesures prises dans la loi de finance 2023, et de ces hypothèses dans le projet de budget 2024. Saluons les membres de cette commission de l’ARP pour avoir fait remarquer à un ministère des Finances muet comme une carpe (le communiqué de l’ARP n’ayant fait état d’aucune réponse de sa part) que les documents soumis n’incluaient pas la situation de la dette au cours des dix dernières années, qui représentent un fardeau sur les équilibres financiers. Ils ont noté l’absence d’une vision stratégique à long terme, ce qui donne au budget de l’État un caractère de budget de consommation.

Une remarque qui montre que le nouveau chef du gouvernement n’a rien apporté de nouveau aux idées de sa prédécesseure, et qu’il s’agirait probablement d’un budget préparé par cette dernière (Une occasion pour qu’il dise ensuite que ce n’est pas moi). A se demander donc pourquoi avoir remplcé une muette par un muet, qu’est-ce que ce nouveau premier des ministres pourrait apporter et en quoi pourrait-il servir le peuple de l’Etat dont il a été promu grand commis !

Oops ! On oubliait aussi que « Si Ahmed », comme l’appelait Najla Bouden lors de son départ, ne parle pas non plus, ni à la presse, ni au peuple auquel son chef ne parle que de complots, de droits qui n’ont aucun effet exécutoire, et des « Si » avec lesquels la vie du citoyen tunisien aurait peut-être changé !