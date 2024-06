Cameroun : Nouveau terminal au port de Douala à 210 M€ de l’Afreximbank 

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) a signé un protocole d’accord avec APD-Cameroun pour le financement de la construction et de l’exploitation d’un nouveau terminal portuaire à Douala, au Cameroun, dont le coût est estimé à 210 millions d’euros.



Selon le protocole d’accord, la facilité proposée sera attribuée en deux tranches en Euro et en Francs centrafricains (XAF) d’un montant maximum de 147 millions d’euros, avec une participation proposée d’Afreximbank de 80 millions d’euros.



Le nouveau terminal sera une extension du port existant de Douala et comprendra deux postes d’amarrage qui porteront les numéros 53 et 54.



Helen Brume, directrice des projets et des financements basés sur les actifs a déclaré que la facilité devrait contribuer à combler le « déficit important de financement des infrastructures » qui subsiste sur le continent africain.



Marc Tabhcy, fondateur et président d’APD Cameroun, qui a signé au nom de son organisation, a fait remarquer que « les ressources engagées permettront de développer cette infrastructure essentielle, contribuant de manière significative à la croissance de l’économie, créant des possibilités d’emploi et encourageant le commerce interafricain ».