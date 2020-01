CAN-2020 – Tour Principal (Gr. MII/2e j) : le Maroc bat le Cap-Vert 31-25

Le Maroc a battu le Cap-Vert 31 à 25 (mi-temps: 17-11), en match comptant pour la 2e journée du Tour principal (Groupe MII) de la Coupe d’Afrique des nations de handball (Tunisie-2020), disputé mercredi à la salle olympique de Radès.

Les deux équipes sont déjà éliminées puisque la Tunisie et l’Algérie qui s’affrontent ce soir à 18h00 avaient assuré depuis la première journée leur qualification pour les demi-finales.

Auparavant, la RD Congo s’était imposée face au Gabon 32 à 18 (15-10), dans le cadre du groupe MII, sans pour autant assurer sa qualification aux demi-finales. L’Egypte et l’Angola ayant déjà composté leur billet pour le dernier carré.

Groupe MII :

Cap-Vert – Maroc 31-25

18h00 : Tunisie – Algérie

Classement : Pts J V N D B

1. Tunisie 4 2 2 0 0 64:45 Qualifiée

2. Algérie 4 2 2 0 0 58:53 Qualifiée

——————————————————–

3. Maroc 2 3 1 0 2 79:95

4. Cap-Vert 0 3 0 0 3 75:83

Déjà jouées :

Cap-Vert – Algérie 23-25

Tunisie – Maroc 31-24

Tour préliminaire :

Tunisie – Cap-Vert 33-21

Maroc – Algérie 30-33

Groupe MI :

RD Congo – Gabon 32-18

16h00 : Egypte – Angola

Classement : Pts J V N D B

1. Egypte 4 2 2 0 0 64:36 Qualifiée

2. Angola 4 2 2 0 0 61:51 Qualifiée

———————————————————–

3. RD Congo 2 3 1 0 2 76:72

4. Gabon 0 3 0 0 2 61:99

Déjà jouées :

Egypte – Gabon 36-17

Angola – RD Congo 30-25

Tour préliminaire :

Angola – Gabon 31-26

Egypte – RD Congo 28-19

NB : Les résultats des matchs entre équipes du même groupe au Tour préliminaire sont conservés pour le Tour principal. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales qui auront lieu le 24 janvier alors que la finale est fixée au 26 du même mois. Le vainqueur

final sera qualifié pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020 et les 6 premiers iront au Championnat du monde Egypte-2021.