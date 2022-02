Carthage Cement ne sera pas cédée à vil prix par l’Etat, assure son DG

Le Directeur général de Carthage Cement, Brahim Sanaâ, a affirmé, mardi, que l’Etat est en train d’évaluer ses actifs confisqués et ne cèdera pas l’entreprise à vil prix.

Intervenant sur Shems fm, il a salué la décision de la commission de gestion des biens confisqués de rejeter l’offre d’un investisseur du Burkina Faso , jugeant que la valeur de l’entreprise est bien supérieure au montant proposé.

Ila souligné que Carthage Cement a la dimension d’un groupe international qui a réalisé un bénéfice estimé à 19 millions de dinars en 2020 et est en train de consolider ses résultats au fil des années suite à l’augmentation de son capital et l’issue trouvée aux problèmes de la masse salariale exorbitante et des recrutement pléthoriques qui ont lesté les charges de la société , et ce en accord avec l’UGTT au sujet du départ de 300 employés moyennant la garantie de leurs droits, a-t-il précisé.