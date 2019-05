Ce dispositif, sur les rails depuis 2017, est une chance pour la Tunisie

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) 2019 sont la vision du moment, à l’échelle de toute la planète. En Afrique cette orientation prend la forme de politiques publiques structurées autour de l’Agenda 2030, censées sortir le continent de son sous-développement chronique, mais un développement qui respecte la nature, l’environnement pour ne pas porter davantage de coups à la Terre qui souffre déjà du réchauffement climatique. La Tunisie, qui fait partie des pays où ces questions brûlantes ont encore plus de résonance, s’est aussi embarquée dans les ODD. Le Ministère du Développement de l’Investissement et de la Coopération Internationale organise le 31 mai 2019, avec l’appui du Système des Nations Unies en Tunisie, un atelier national de restitution des travaux de préparation du premier Rapport National Volontaire sur le suivi de la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD) 2019. Ce rapport sera présenté le 18 Juillet 2019 à New York au Forum Politique de Haut Niveau du développement durable des Nations Unies.

La Tunisie s’est engagée à la réalisation du programme de développement durable depuis septembre 2015 après l’adoption par l’Assemblée des Nations Unies de l’Agenda des Objectifs du Développement Durable à l’horizon 2030. Ce nouveau programme ambitionne de libérer l’humanité de la pauvreté, la faim, la violence, la peur et de veiller à ce que tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans la dignité et dans un environnement sain.

Cet atelier vient couronner un processus participatif engagé depuis 2017 pour impliquer toutes les parties prenantes (institutions gouvernementales, partenaires sociaux, organisations nationales, société civile, experts…) à l’accompagnement de l’élaboration de ce rapport national.

Une série d’ateliers nationaux et régionaux dont on cite principalement l’atelier national du 18 Octobre 2018, l’atelier régional de Gafsa le 17 Avril 2019, l’atelier régional du Kef le 18 Avril 2019 et l’atelier régional de Monastir le 24 Avril 2019 et des réunions regroupant tous les partenaires

Des ateliers régionaux de concertation, dédiés aux écoliers, ont été organisés pour les écouter et les sensibiliser de l’importance du programme du Développement Durable et ces dix-sept objectifs au niveau local, régional et national.

Cet examen, élaboré selon une démarche participative, révèle les acquis accumulés de la politique nationale du développement selon les trois dimensions économiques, sociale et environnementale. Il dévoile, également, les problématiques et les défis à relever au niveau économique, des réformes sociales et des disparités sociales, régionales. Ces problématiques feront l’objet des axes prioritaires de la politique de développement pour les années à venir, tout en mettant en exergue le développement du capital humain, source incontournable du développement global.

Cet atelier national a pour objectif principal de présenter le Rapport National Volontaire. Il permettra également de capitaliser sur cette expérience pour poursuivre le processus de concrétisation des ODD d’ici 2030.

Cet atelier national réunira des représentants de l’ARP, des représentants des structures gouvernementales, des représentants du secteur privé, des organisations nationales et des représentants de la société civile. Le représentant résident du système des Nations unies en Tunisie prononcera un mot de bienvenue.

Deux interventions, avec une vidéo, alimenteront les débats. La première est focalisée sur le processus d’élaboration du RNV. La deuxième portera sur la méthodologie adoptée d’élaboration du RNV et les nouvelles traditions inculquées en mettant en exergue les acquis enregistrés de la Tunisie consolidés par la panoplie de mesures prises et les indicateurs et statistiques relatifs à la mise en œuvre des ODD et les défis à relever pour la période à venir d’ici 2030.

Communiqué