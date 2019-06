C’est bon pour les jeunes, bon pour le devenir de la nation

La bataille de la culture, les pays développés l’ont gagnée, c’est d’ailleurs ce qui fait fondamentalement la différence entre eux et les autres, et pas seulement le niveau des infrastructures, des technologie, etc. La culture c’est ce qui forge les citoyens d’une nation et en fait des leviers pour le développement. Mais en Tunisie, cette affaire est très compliquée à cause du pouvoir d’attraction des cafés et salons de thé, qui pilulent ces dernières années au point d’offrir à la capitale, Tunis, un record mondial en matière de densité de ces espaces où on fait tout sauf se former, se cultiver. A cause de ces endroits où se terre de plus en plus une jeunesse désenchantée et dont le rêve est de quitter le pays, par n’importe quel moyen, pas de place pour le théâtre, le cinéma, la lecture… Pourtant cette bataille il faudra la gagner, comme l’ont fait les autres, car elle est aussi essentielle que le reste pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas des coquilles vides sur lesquelles la patrie ne pourra pas compter. Bonne nouvelle : Le programme de réhabilitation des maisons de culture, des bibliothèques publiques et régionales initié par le ministère des Affaires culturelles se décline sous plusieurs phases d’interventions qui se prolongeront jusqu’au mois de décembre 2019.

Ce projet englobe 300 institutions culturelles dont 100 maisons de culture et 200 bibliothèques publiques avec un montant total de plus de 800 mille dinars pour 37 dossiers d’intervention sur un total de 53 dossiers.

Cette stratégie de réhabilitation s’articulera sur trois axes : Le soutien aux projets et programmes culturels de ces institutions, l’entretien des infrastructures et l’embellissement de ces bâtiments avec la participation d’artistes plasticiens et des jeunes issus des régions.

Placé sous le thème ” La création, un chemin vers le développement et la prospérité “, ce programme prendra en charge dans sa première phase la réhabilitation et la mise à niveau de plus de 300 maisons de culture, des bibliothèques publiques et régionales tant sur le plan des équipements que sur le plan de la décoration de manière à ce qu’elles soient attrayantes, agréables à vivre, et des lieux de convergences idéelles et artistiques ouvertes sur le monde et sur les expressions artistiques les plus innovantes et modernes.

En adoptant une démarche participative, ce programme réunit par ailleurs un groupe d’artistes plasticiens qui sillonneront la Tunisie avec des escales dans chaque région où ils rencontreront les jeunes artistes autour de projets de créations picturales d’embellissement notamment des façades des maisons de la culture. Les travaux artistiques des jeunes artistes issus des régions devront répondre à des critères objectifs dont la représentativité régionale des œuvres, l’harmonie générale entre les œuvres.

Dans cette opération, un intérêt particulier sera accordé à la généralisation de la technique du Graffiti dans toutes les maisons de la culture en tant que moyen d’expression pictural à la portée de tous les enfants et les jeunes ainsi qu’un outil de familiarisation avec les arts plastiques d’une manière générale.

Dans ce sens, les maisons de la culture seront des espaces habillés par des fresques murailles en Graffiti dont l’inspiration est puisée dans les spécificités locales, une sorte d’empreinte indélébile, une signature locale traduisant la fierté des racines.

Les participants auront aussi la possibilité de s’inspirer de la calligraphie arabe, du quotidien pluriel en utilisant notamment des matériaux de recyclage.

Parmi les autres objectifs de ce programme de mise en valeur des Maisons de la culture, des bibliothèques publiques et régionales, l’encouragement des populations de chaque localité, les enfants et les jeunes à fréquenter ces institutions culturelles où ils auront l’opportunité de faire éclore leur génie créateur et s’épanouir par la création dans toutes les expressions artistiques.

TAP