Cet été, nouvelle valse des DG de banques

Le ton avait été donné, hier mardi 18 juin 2024 lors de l’audience du président Saïed avec sa ministre des finances. Saïed lui avait en effet donné instructions de colmater les vides à la tête des directions générales d’un certain nombre de banques, en focalisant sur les banques publiques.

On ne sait rien à propos de la BH Bank, mais on sait que la STB et la BNA sont depuis plusieurs mois dirigées par des intérimaires. C’est ainsi que Nabil Frini (STB) et Ahmed Moulehom, pourraient être tout aussi bien confirmés que remplacé, surtout que le ministère des finances avait, il y a quelques mois, engagé un appel à candidatures dont les résultats n’ont jamais été rendus publics. Et on apprend aussi que cette prochaine valse des DG pourrait aussi toucher d’autres banques semi-étatiques, ou encore spécialisées. Et ce qui reste sûr, c’est que la place bancaire publique ne coulera pas des congés estivaux tranquilles.