Championnat de Tunisie – Programme de la 3e journée play-off

Programme de la troisième journée play-off du championnat de Tunisie de volley-ball, prévue mercredi 11 mars:

3eme journée Play-off

Mercredi 11 mars

Salle Olympique Sousse (18h00)

E.S.Sahel / A.S.Marsa

Salle Zouaoui (18h00)

Espérance de Tunis – SS Sidi Bousaid

Salle de Kélibia (18h00)

CO Kélibia – CS Sfaxien

Classement Pts J

1. CS Sfaxien 7 2

2. Espérance St 5 2

3. CO Kélibia 4 2

4. ES Sahel 3 2

5. AS Marsa 2 2

6. S.Sidi Bousaid 0 2

NB : Deux points de bonus ont été attribués à l’Espérance Sportive de Tunis qui a terminé la première phase en tête du classement, et un point au CS Sfaxien, classé deuxième.