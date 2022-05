Chaâbane a la solution pour sauver l’immobilier, et ramener de la devise

Le président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers, Fahmi Chaâbane, très actif en ce moment, est revenu sur les gros problèmes de son secteur ce jeudi 9 août 2018. Il a déclaré, sur Express FM, qu’il faut en étudier en urgence la situation des promoteurs immobiliers.

Chaâbane a rappelé le surendettement de ses collègues et la surtaxation qui les frappe. Il a argué que les promoteurs ont des obligations, surtout envers les banques et que de nombreux autres secteurs et entreprises dépendent de l’immobilier. Comme dirait l’autre, « quand le bâtiment va tout va« …

Par ailleurs il a souligné qu’ils ont «porté plainte contre le gouvernement » et qu’ils préparent leur offensive contre la loi de Finances de 2019, pour obtenir « une révision de la taxation qui touche la promotion immobilière et le secteur de la construction».

Parmi les pistes de sortie de crise pour le secteur, la Chambre des promoteurs immobiliers propose la levée de toutes les restrictions afin que les étrangers, toutes nationalités confondues, puissent avoir accès aux biens immobiliers. «Comme cela se fait en Espagne, au Portugal, aux Emirats, en Turquie et ailleurs, où on vous remet une carte de séjour lorsque vous achetez un bien« , a dit Chaâbane, avant d’asséner : « laissez-nous travailler et annulez ces procédures absurdes qui datent de 60 ans ! Nous avons une obligation de résultat, nous sommes capables de ramener de la devise et nous ne cessons de le dire en vain !», a-t-il conclu.

