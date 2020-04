Championnat d’Espagne : Toute décision sur un retour à la compétition sera soumise aux autorités sanitaires

Toute décision sur le retour à la compétition sera soumise aux dispositions adoptées par les autorités sanitaires, a souligné, lundi, La Liga, organe chargé de gérer les championnats professionnels de football.

La Liga de football a préparé un protocole de retour à l’entraînement bien que toute décision à ce sujet doit être validée par les autorités sanitaires compétentes, a indiqué l’organe dans un communiqué publié suite

à la réunion de sa commission déléguée.

La Liga continue toutefois à travailler dans l’idée de reprendre la saison 2019-2020 pour la mener à son terme, avec les onze journées qu’il reste à disputer.

“Le protocole de retour à l’entraînement des équipes de Liga a été étudié, révisé et approuvé. Ce protocole sera transmis et expliqué à tous les clubs affiliés lors du comité directeur de jeudi prochain, et sera mis à disposition du Conseil Supérieur du Sport (CSD) et des autorités sanitaires compétentes”, a ajouté la même source.