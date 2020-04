Championnat qatari : Bounedjah et Brahimi nominés pour le titre de joueur de la saison

Les deux internationaux algériens Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC) ont été nominés pour le titre de joueur de la saison 2019-2020 du championnat qatari de football, a annoncé mercredi la fédération locale.

Cette dernière a décidé d’attribuer le titre même en cas d’annulation de la compétition, suspendue depuis quelques semaines en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Outre l’attaquant Bounedjah et le milieu de terrain Brahimi, la liste des nominés comprend également le milieu belgo-brésilien d’Al-Duhaïl, Edmilson Junior Paulo Da Silva, et l’attaquant international qatari Akram Afif (Al-Sadd).

Si Bounedjah (28 ans) évolue au Qatar depuis déjà 2015, Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été dernier avec Al-Rayyan SC pour sa première expérience en dehors du sol européen, lui qui avait porté, entre autres, les couleurs du FC Porto (Portugal) et du FC Grenade (Espagne).