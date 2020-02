Champions d’Afrique (1/4 de finale aller) – Zamalek-Espérance St: 22 joueurs au départ pour le Caire

L’Esperance Sportive de Tunis s’envole mercredi après-midi pour le Caire (Egypte), où elle affrontera le Zamalek d’Egypte, vendredi à 17h00 (heure tunisienne), en quarts de finale aller de la ligue des champions d’Afrique.

L’entraineur Mouine Chaâbani a convoqué 22 joueurs indique le club sang et or mercredi sur son site internet offciel.

Il devra se passer de Semah Derbali, Taha Yassine Khenissi, Abdelkader Badrane qui ne se sont pas encore remis de leur blessure mais a récupéré en revanche, Mohamed Ali Yaacoubi et Maher Bessghaier qui ont réintégré le groupe.

Les double chamoions d’Afrique, ont effectué mercredi matin une dernière séance d’entrainement avant de se rendre à l’aéroport.

Les 22 joueurs convoqués sont:

Moez Ben Cherifia, Rami Jeridi, Sedki Debchi, Iheb Mbarki, Mohamed Amine Meskini, Ilyes Chetti, Houcine Rabii, Khalil Chammam, Chamseddine Dhaouadi, Mohamed Ali Yaakoubi, Mohamed Amine Tougay, Foussiny Coulibaly, Fedi Ben Choug, Mohamed Ali Ben Romdhane, Abdelraouef Benghith, Kwame Bonsu, Bilel Ben Saha, Hamdou Elhouni, Maher Bessghaier, Ibrahim Ouatara, Abderrahmane Meziane et Med Ali Ben Hamouda, .

La Confédération Africaine de Football rappelle-t-on, a désigné l’arbitre marocain Redouane Jiyed pour ce match et la manche retour prévue le vendredi 6 mars, a été confiée à l’algérien Mustapha Ghorbal.