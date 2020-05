L’ancien ministre tunisien de la culture et ancien secrétaire général de la ligue arabe, Chedli Klibi est décédé aujourd’hui 13 mai 2020 à l’âge de 94 ans, à Carthage.

En 1958, il avait dirigé la radio nationale. Il a avait été nommé ministre de la culture à trois reprises entre 1961 et 1978 et puis ministre de l’information entre 1978 et 1979.

Feu Chedli Klibi a également était maire de Carthage de 1963 à 1990.