Cherchez l’erreur!

Samedi dernier, le chef de l’Etat tunisien corsait encore plus la crise, constitutionnelle et institutionnelle, qui l’oppose depuis des mois au président de l’ARP et au chef du gouvernement qu’il avait lui-même nommé.

A croire ses propres interprétations de la constitution de 2014, Kais Saïed devrait s’arroger le ministère de l’Intérieur et une partie de celui des Finances à travers les forces porteuses d’armes de la Douane. Kais Saïed n’avait jusque-là que la tutelle directe de deux des ministères régaliens et de souveraineté (Défense, affaires étrangères), il en aurait désormais pratiquement quatre, et ne laisserait ainsi à Hichem Mechichi que les ministères sociaux et économiques. Et comme s’il avait peur d’une quelconque tentative de coup d’Etat, Saïed place tous les corps des forces porteuses d’armes sous sa tutelle directe.

Une crise indéchiffrable

Le bras de fer entre les trois têtes de l’Exécutif tunisien autour des prérogatives de chacun prend ainsi un autre virage. Il pourrait dégénérer en guerre des nominations et a déjà commencé, hier, par les deux cérémonies séparées de décoration des cadres sécuritaires, et de célébration, chacun « chez lui », du même 65ème anniversaire des forces de sécurité intérieure.

Le jeu de guerre froide entre les trois hommes du pouvoir en Tunisie semble pour l’instant amuser les Tunisiens, autres qu’islamistes. Les premiers y voient une action légitime, tant elle ressemble à une tentative de barrer la route à l’accession directe au pouvoir des islamistes, auxquels les Tunisiens imputent la responsabilité des échecs politiques, économiques et financiers depuis 2011. Les seconds y voient une tentative de coup d’Etat Soft de la part d’un Kais Saïed qui essaierait de les exclure de son projet politique dont personne ne connaît les véritables contours. Une réaction des islamistes, qui conforte cependant le reste des Tunisiens dans leur croyance que Saïed ne serait en train de réaliser que ce qui est juste, chasser les islamistes du pouvoir, ce qui résoudrait tous leurs problèmes.

Saïed calcule-t-il tout cela ?

Cela, selon des observateurs avertis de la situation politique en Tunisie, pourrait être vrai. Cela serait d’autant plus vrai, selon ces observateurs, que les islamistes sont désormais un phénomène diffus dans tous les centres de décision, que leurs dirigeants avaient pu se refaire une virginité judiciaire depuis 2016 par le biais du tribunal administratif, et s’étaient déjà gavés de compensations pour militantisme politique malgré la situation financière détériorée des caisses de l’Etat.

La question se pose pourtant : qu’est-ce que toute cette chamaillerie sur des formalismes juridiques, des compétences ou des prérogatives apporte de bien concret à un Tunisien, cerné par la crise financière, par l’inflation dans une économie zombie, par la dette d’un Etat à bout de souffle financier, menacé par le Coronavirus avec un Etat qui n’a ni les moyens de lutter contre lui, ni ceux de vacciner ses citoyens ?

La question se pose aussi de savoir si tout ce que fait actuellement le chef de l’Etat participe, de quelque sorte que ce soit, dans la résolution de la crise politique. Une crise qui empêche les trois compartiments de l’Exécutif de gouverner un pays au bord de l’explosion sociale, et de l’implosion économique ?

Le départ de Rached Ghannouchi minorera-t-il le pouvoir d’Ennahdha à l’ARP, contribuera-t-il à faire disparaître Ennahdha des résultats des élections, ou libèrera-t-il la relance de l’économie ? Le départ de Hichem Mechichi aidera-t-il à trouver les solutions pour toutes les réformes voulues par les bailleurs de fonds et ipso facto la fin de l’instabilité à la tête du gouvernement aidera-t-elle au retour des IDE, des sociétés pétrolières, arrêtera-t-elle les grèves et les sit-in dans les sites de production stratégiques ? Kais Saïed a-t-il calculé tout cela, ou reste-t-il toujours uniquement obnubilé par son « idée » dont personne ne connaît le contenu ?