Huile d’Olive Extra Vierge : la Tunisie en haut de Podium avec 62 médailles d’or

La Tunisie a été couronnée numéro un mondial après avoir remporté, mardi, 62 médailles d’or à Miami, aux États-Unis d’Amérique dans le cadre du concours international américain d’huile d’olive extra vierge organisé par le groupe suédois « Goncourt international d’huile d’olive » GIOOC, avec la participation de plus de 100 entreprises de 13 pays.

Le Président du GIOOC (rassemblement des plus grands concours internationaux d’huile extra vierge), Raouf Chouket, a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP que les médailles tunisiennes se répartissent entre 48 médailles d’or dans la catégorie qualité, 9 médailles d’or pour la meilleure huile d’olive saine au monde et 5 médailles d’or pour les huiles aromatisées ainsi que deux médailles d’argent en matière qualité.

Les entreprises tunisiennes ont participé à ce concours avec environ 200 échantillons d’huile d’olive extra vierge en présence d’un jury international de 11 experts internationaux de Tunisie, Italie, Espagne, Grèce, Turquie, Maroc et Jordanie. La Grèce vient, également, en deuxième position après la Tunisie, puis le Brésil, ensuite l’Espagne et enfin l’Italie.Ont participé à ce concours, outre la Tunisie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Brésil, l’Arabie saoudite, le Portugal, la Turquie, la Jordanie, la Croatie, Oman, l’Algérie, la Libye et l’Argentine.

Il convient de rappeler que la Tunisie a été placée pour la quatrième fois consécutive, en haut du podium à l’échelle internationale au concours international européen d’huile d’olive en Suisse, au Concours international scandinave d’huile d’olive à Copenhague ou au Concours international d’huile d’olive afro-asiatique à Abu Dhabi.

Le gouvernorat de Kairouan, classé deuxième au niveau national dans le domaine oléicole irrigué après le gouvernorat de Sidi Bouzid, a remporté plus de 10 médailles d’or dans cette compétition internationale.