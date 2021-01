Conect: La relance économique tributaire d’un plan de vaccination

Aucune relance économique n’est possible sans un plan national de vaccination massive, estiment les membres du bureau exécutif de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), récemment réunis à Tunis.

Ils ont exprimé, lors de cette rencontre, leur vive inquiétude face à l’absence d’une stratégie nationale de vaccination contre le coronavirus, soulignant que le gouvernement est aujourd’hui face à une responsabilité historique en cette période de guerre sanitaire.

« Il est urgent que les autorités compétentes communiquent au public la stratégie de vaccination en précisant les conditions de priorité et la logistique adoptée », a encore laissé entendre le BE de la CONECT.

La Confédération rappelle que le secteur privé est disposé à renforcer l’effort national pour que la vaccination de la population se fasse dans les délais les plus courts dans les conditions sanitaires adéquates.

Elle estime, en outre, que seuls la vaccination imminente et massive et le protocole sanitaire scrupuleusement respecté permettront au pays de lutter contre cette pandémie qui constitue une menace pour les vies humaines et pour l’économie nationale.

De nouvelles mesures annoncées !

Un confinement total a été annoncé, depuis mardi, à partir du jeudi 14 janvier jusqu’au dimanche 17 janvier 2021, à l’exception des secteurs vitaux, avec un couvre-feu imposé à partir de 16h jusqu’à 06 du matin.

Les cours ont été suspendus dans les différents établissements scolaires ainsi que de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans les secteurs étatique et privé à partir du mercredi 13 janvier après la fin des cours jusqu’au 24 janvier 2021.

Les manifestations ont été également annulées depuis jeudi 14 janvier jusqu’au 24 janvier courant, tout en imposant l’interdiction de consommation sur place pour les cafés et les restaurants à partir du lundi 18 janvier jusqu’au 24 janvier 2021.

Avec 63 nouvelles victimes du coronavirus recensées le 13 janvier courant jusqu’à 23h00, le bilan des décès s’est alourdi à 5478 morts depuis l’apparition du virus en Tunisie en mars dernier, indique, jeudi soir, le ministère de la Santé.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère rapporte que 2327 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés sur 7137 analyses effectuées.

Le nombre de guérisons a atteint 124 610 personnes après le rétablissement de 1835 patients parmi 170 mille 895 personnes porteuses du virus.

Selon la même source, 1844 personnes sont actuellement hospitalisées dans des établissements de santé des secteurs public et privé dont 363 se trouvent en soins intensifs et 123 placés sous respiration artificielle.