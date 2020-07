Conect: La situation actuelle requiert la formation d’un gouvernement de technocrates

Le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Tarak Cherif, a appelé à » hâter la formation d’un gouvernement restreint de technocrates, qui aura pour mission de faire sortir le pays de la crise économique actuelle « .

Dans une déclaration aux médias à l’issue de son entretien avec Hichem Mechichi, chargé de former le gouvernement, Tarak Cherif a estimé que la Tunisie est capable de surmonter sa crise actuelle, ce qui nécessite selon lui, de travailler dans un climat de confiance et de former un gouvernement de technocrates avec des compétences à haute valeur ajoutée.

Le président de la Conect n’a pas pour autant proposé de noms dans ce sens à Hichem Mechichi .

Tarak Cherif a mis l’accent sur l’impératif d’amender le code de l’investissement et d’œuvrer à rétablir le climat de confiance avec les investisseurs.