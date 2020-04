CONECT : un portail d’assistance aux PME pour la reprise post Covid-19

Un portail baptisé “covid19.conect.org.tn”, vient d’être lancé par la CONECT, pour informer et accompagner les entrepreneurs dans le redémarrage de leurs activités dans les meilleures conditions, en prévision du post confinement,

Un cellule de veille est mise à la disposition des visiteurs de ce portail pour les aider à gérer et dépasser la crise du Covid-19, a indiqué la CONECT, mardi 21 avril 2020.

Des experts sont à l’écoute pour répondre aux questions d’ordre économique, juridique, fiscal et social posées par les adhérents et les entrepreneurs.