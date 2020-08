Contraction tous azimuts. Derniers en date, les échanges extérieurs !

Les nouvelles ne sont pas rares qui se conjuguent pour souligner la descente aux enfers d’un nombre de plus en plus important de compartiments de l’économie tunisienne. Elles ressortissent dans une large part de la pandémie du coronavirus et de ses effets induits, singulièrement le confinement qui a frappé de plein fouet en les paralysant une variété d’activités qui concouraient à la création des richesses et à la croissance, si chétive soit-elle.

Dans la foulée de l’investissement extérieur et domestique, de l’endettement, du chômage et de l’indigence de plus en plus accentuée des ressources de l’Etat, l’Institut national de la statistique vient de livrer, ce vendredi, les chiffres des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur.

Ils ont enregistré, à fin juillet 2020, une baisse en volume (prix constant), à l’export de 18,1% et à l’import de 20,8%, et ce, par rapport à la même période de l’année 2019. Au niveau des prix, est observé un repli de 1,7% pour les exportations et de 3,1% pour les importations.

La baisse en volume des exportations a touché la majorité des secteurs, essentiellement, ceux du textile, habillement et cuir (-23,2%) et des industries mécaniques et électriques (-27,0%).

En revanche, les exportations des secteurs de l’agriculture et agro-alimentaires et de l’énergie et des lubrifiants ont augmenté, en volume, respectivement de 20,4% et de 8,6%, et ce par rapport à la même période de l’année écoulée.

Pour ce qui est des importations, la baisse a concerné notamment, les secteurs des industries mécaniques et électriques (-28,7%) et du textile, habillement et cuir (-24,7%).

Des baisses à 2 chiffres

En valeurs courantes, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont atteint environ 21,5 milliards de dinars, en exportations et 29 milliards de dinars en importations, enregistrant ainsi, une baisse de l’ordre de 19,5% à l’export et de 23,2% à l’import, et ce, en comparaison avec les sept premiers mois de l’année écoulée. Hors énergie, les prix ont baissé à l’export de 0,5% et ils ont augmenté à l’import de 1%.

En glissement annuel, l’INS a fait état d’une contraction des échanges commerciaux de la Tunisie aux prix constants au cours du mois de juillet 2020. Les exportations et les importations ont enregistré des baisses respectives de 11,3% et de 11,5%, en comparaison avec le même mois l’année dernière. Les prix des produits échangés sont en repli de 2% au niveau des exportations et de 7% au niveau les importations.