Contrôle économique : 1552 infractions économiques relevées entre le 7 et le 11 févriet 2022

Environ 1552 infractions économiques ont été relevées entre le 7 et le 11 février 2022, dans le cadre du programme spécifique de contrôle économique réalisé par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

- Publicité-

Les opérations de contrôle effectuées par les services du contrôle économique ont ainsi, permis de saisir 314 tonnes de produits alimentaires, 51 tonnes de fruits et légumes, 33510 œufs et 7,25 tonnes de viande de volailles, selon un communiqué publié, dimanche, par le département du Commerce.

Ces opérations ont aussi abouti à la saisie de 51 mille litres d’huile végétale, 10319 paquets de cigarettes, 90 tonnes d’aliments pour bétail et 28348 pièces de produits divers, a fait savoir la même source.