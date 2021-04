Convention de coopération administrative entre l’ODC et l’INC

Une convention de coopération a été signée, mardi, au siège du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, entre l’Institut National de la Consommation (INC) et l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC), en vue de mettre en œuvre un cadre référentiel pour établir des relations de coopération et de partenariat entre les deux parties basé sur leurs priorités stratégiques.

Ces relations de coopération concernent particulièrement le renforcement de la conscience chez le consommateur, l’orientation de son comportement en matière de consommation, outre la participation à des programmes ciblant le consommateur à travers des moyens de communication et d’information,et l’échange d’expériences dans les domaines liés à la consommation.

Le programme d’action commune vise la contribution à l’amélioration des capacités et des talents des adhérents de l’ODC dans les bureaux régionaux et financiers ainsi que l’Organisation de cycles de formation sur des sujets liés aux droits et aux devoirs du consommateur, à l’instar de l’éradication du gaspillage alimentaire et de la coordination avec l’organisation pour réactiver le slogan « Consommer tunisien », afin d’encourager la consommation des produits nationaux et de sensibiliser le consommateur.

Le programme sera lancé au cours de cette semaine à travers la coordination entre les deux parties pour procéder à des épreuves et des recherches sur terrain surtout celles qui ont un rapport avec les saisons de consommation (fête de l’Aïd, rentrée scolaire…) et dynamiser les engagements inscrits dans le pacte national pour limiter le gaspillage alimentaire, lequel a été signé entre l’ODC et INC en juillet 2019.

Le programme concerne également le renforcement de la confiance dans les sites du commerce électronique et de la vente à distance. Il s’agit également de sensibiliser les consommateur quant à l’importance du système d’information et de statistique du ministère relatifs aux prix , et qui comporte une application numérique orientée vers les consommateurs qui sera lancée pendant le mois de Ramadan.

Le ministre du Commerce, Mohamed Bousaïd a fait valoir que cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts du département ministériel pour enraciner le principe de la participation avec les organisations de la société civile auxquelles est confiée la mission de l’accompagnement dans l’action sur terrain.

Le président de l’ODC, Slim Sâadallah a affirmé que tous les produits de consommation seront disponibles en quantités suffisantes, appelant les citoyens à éviter la frénésie d’achat des produits alimentaires, qui représente l’une des causes principales de la hausse des prix.

Il a fait savoir que les prix de certains produits de consommations seraient en hausse, à l’instar du piment. D’où la nécessité de rompre avec cette progression.

Sâadallah a estimé que la multiplicité des intervenants dans le commerce des produits alimentaires constitue un facteur essentiel de la hausse des prix, de l’exacerbation du phénomène de la spéculation, de l’avidité du consommateur et de la pénurie des produits.