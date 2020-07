Tunisie: L’ INC appelé à contribuer aux choix stratégiques protégeant les consommateurs

Le conseil d’orientation de l’Institut National de la Consommation (INS) est appelé à contribuer à l’identification des choix stratégiques visant le renforcement du système de protection des consommateurs, a déclaré le ministre du commerce Mohamed Msilini.

Ces choix devront tenir compte des défis de de l’évolution des modes de consommation et des risques causés par les crises sanitaires et alimentaires dans le monde, a-t-il avancé, mardi, au cours de la réunion du conseil d’orientation de l’INC dont la composition a été élargie.

Le Conseil comprend des représentants des institutions et structures concernées par la consommation, des représentants des organisations et associations de la société civile et des compétences dans le domaine de la consommation de différentes spécialités à savoir la sociologie, les technologies de la communication, la nutrition, la sécurité alimentaire et les sciences économiques.

Le Conseil a examiné à cette occasion les grandes lignes de la stratégie de l’INC et ses programmes d’appui technique proposés aux organisations et structures concernées par la consommation.

Il a passé en revue les études et recherches, les cahiers de charges des analyses, analyses comparatives et les programmes de coopération avec des institutions similaires.