Coronavirus : 10 millions de cas déclarés à travers le monde

Dix millions de cas du nouveau coronavirus ont officiellement été diagnostiqués à travers le monde dimanche 28 juin, selon un comptage réalisé par l’Agence France-Presse. Parmi ces cas, 498 779 décès ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché (2 637 546 cas et 195 975 décès), ainsi qu’aux Etats-Unis (2 510 323 cas, dont 125 539 décès), pays le plus touché.

Le nombre de cas déclarés dans le monde a doublé depuis le 21 mai et plus d’un million de nouveaux cas ont été enregistrés sur les seuls six derniers jours. A titre de comparaison, il s’était écoulé quatre-vingt-quatorze jours entre l’annonce du premier cas, en Chine, et le recensement d’un million d’infections dans le monde. La pandémie progresse désormais le plus rapidement en Amérique latine, avec plus de 400 000 cas recensés ces sept derniers jours sur le continent.

Ces bilans ne reflètent toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Les centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains estiment ainsi de l’ordre de dix fois plus le nombre d’Américains ayant été contaminés, soit plus de 20 millions de personnes, ce qui représente entre 5 et 8 % de la population.