Coronavirus : 1417 nouvelles contaminations et 54 décès

1417 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées le 31 décembre 2020 jusqu’à 23H00 et ce sur 3538 analyses effectuées, selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié, hier soir.

Le nombre de personnes qui ont succombé au virus est passé à 4730 morts après le recensement, à la même date, de 54 nouveaux décès.

Les dernières mises à jour publiées par le ministère de la Santé font état de 105 mille 499 cas de guérison sur 140 mille 557 personnes porteuses du virus.

Le nombre de patients hospitalisées s’élève, actuellement, à 6934 personnes dont 329 malades en soins intensifs et 125 placés sous respiration artificielle et ce dans des établissements de santé des deux secteurs public et privé.

Le premier cas d’infection par le Covid-19 a été enregistré en Tunisie le 2 mars 2020.