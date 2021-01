Coronavirus : 20 millions de cas aux Etats-Unis, des retards dans la vaccination en Europe

La pandémie a fait au moins 1 820 970 morts dans le monde pour plus de 83 millions de personnes contaminées.

La flambée de l’épidémie ne donne aucun signe de ralentissement aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé du monde avec plus de 347 500 morts du virus. La première puissance mondiale avait atteint la barre des 10 millions de cas détectés le 9 novembre, et le rythme des nouvelles infections s’est emballé depuis.

Ce spectaculaire rebond de l’épidémie depuis l’automne a été aggravé par les déplacements de millions d’Américains pour la grande fête familiale de Thanksgiving fin novembre et les réjouissances de fin d’année, malgré les nombreux appels des autorités à rester chez soi.

Les espoirs d’une éradication de la maladie nourris par l’arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination américaine, plombée par des difficultés logistiques et des hôpitaux débordés.

Les campagnes de vaccination font aussi l’objet de critiques en Europe. Des médecins allemands ont déploré que le personnel hospitalier ne soit pas prioritaire dans leur pays. En France, c’est la lenteur du processus qui alarme.

Une partie des difficultés tient au nombre relativement faible de commandes effectuées par l’UE pour ses 27 pays membres, avec un contrat signé seulement en novembre, plus tard que d’autres pays.