Coronavirus: 3 millions de Tunisiens vaccinés avant fin juin, assure le ministre de la Santé

Le ministère de la Santé vise la vaccination de trois millions de Tunisiens avant fin juin 2021, a assuré le ministre Faouzi Mehdi, ajoutant sur Ettassia TV, que le vaccin contribuera à freiner le nombre des décès et créera un environnement propice au redémarrage de l’activité économique et sociale et à son retour à son rythme d’avant Covid.

- Publicité-

Ila indiqué, vendredi soir, qu’une enquête nationale sera lancée pour mesurer le taux d’immunité collective, et ce à travers des analyses à effectuer sur un échantillon de 10 000 personnes des deux sexes.

Le ministre a souligné que l’affluence chez les cadres de la santé sur le vaccin a atteint 65%, affirmant qu’aucun effet secondaire nocif n’a été relevé sauf quelques menus symptômes comme la migraine.