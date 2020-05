Coronavirus : 3 nouveaux cas, 802 guérisons

Après cinq jours successifs sans aucune nouvelle contamination, trois nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés en date du 15 mai 2020 dont 1 à dans le gouvernorat de Tunis et 2 dans le gouvernorat de Gafsa.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé, sur un total de 1339 analyses effectuées dont 73 sur des malades déjà atteints de la COVID-19, trois nouvelles contaminations ont été enregistrées outre 10 tests positifs relatifs aux malades du coronavirus.

Les analyses ont été effectuées dans les laboratoires de l’hôpital Charles Nicolle (545), de l’Institut Pasteur (443) de l’hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir (119), de l’hôpital Farhat Hached à Sousse (114), de l’hôpital Habib Bourguiba à Sfax (70) et par le laboratoire mobile du ministère de la défense (27) et le laboratoire de l’hôpital militaire (21).

Ainsi le bilan est passé à 1035 cas confirmés sur un total de 37862 analyses effectuées.

Le nombre de malades rétablis est porté à 802, 188 sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation dont 3 seulement sont actuellement hospitalisés et 45 sont morts des suites de la COVID-19.