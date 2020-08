Coronavirus : 5 millions de cas aux USA, plus 100 mille décès au Brésil

Les Etats-Unis ont franchi dimanche le cap des 5 millions de cas officiels d’infection au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

La première puissance économique mondiale est de loin la plus touchée au monde par la pandémie en valeur absolue, avec plus de 162.000 morts sur son sol. Le cap des 4 millions de cas avait été atteint il y a un peu plus de deux semaines.

Au Brésil, le nombre de décès causés par le coronavirus a dépassé le seuil des 100.000 et continue de croître quotidiennement, selon les données gouvernementales communiquées samedi, alors que la plupart des villes ont rouvert leurs boutiques et restaurants avant même que l’épidémie ait atteint un pic.

Le Brésil a enregistré 49.970 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus et 905 décès supplémentaires au cours des vingt-quatre dernières heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé.

Au total, l’épidémie a contaminé plus de 3 millions de personnes dans le pays et causé 100.447 décès.