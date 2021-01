Coronavirus : 62 décès supplémentaires et 1252 nouvelles contaminations

Dans son bilan quotidien sur la situation épidémique dans le pays publié, lundi soir, le ministère de la santé a fait savoir que 62 victimes supplémentaires liées coronavirus ont été recensées le 3 janvier 2021 jusqu’à 23h00, portant à 4862 le nombre total de décès depuis l’apparition du virus dans le pays.

La même source ajoute qu’à la même date, 1252 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 4657 analyses effectuées.

Le nombre de guérisons s’élève à 108 mille 491 personnes parmi 144 mille 796 personnes porteuses du virus.

Le ministère de la santé rapporte que le nombre d’hospitalisations s’élève, actuellement, à 1592 personnes et ce dans des établissements de santé des secteurs public et privés.

Selon la même source, 351 patients se trouvent en soins intensifs et 114 malades sont placés sous respiration artificielle.

