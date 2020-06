Coronavirus : Ce médicament réduit de 30 pc le nombre de décès

« Le Déxaméthasone permet de réduire de 30 pour cent le risque de décès des patients atteints du coronavirus hospitalisés en soins intensifs qu’ils soient sous oxygène ou sous respirateurs d’après une étude Britannique dont les résultats n’ont pas été encore publiés », a déclaré Anis Guellouz membre du comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus et spécialiste en pharmacologie.

Il a indiqué dans une déclaration à la TAP que des essais cliniques ont été effectués dans 170 hôpitaux et sur 11 mille 500 patients divisés en groupes et répartis entre 4 mille patients traités d’une manière naturelle (Oxygène sans médicaments) et 2200 à l’aide de Déxaméthasone, alors que d’autres patients ont été soumis à d’autres protocoles de soins dont la chloroquine.

» Ces essais ont démontré qu’en environ 5 mille décès ont été évités en Grande Bretagne parmi les cas les plus graves traités avec la déxaméthasone » a-t-il souligné.

Il a affirmé que ce protocole de soins qui a prouvé son efficacité scientifiquement a été utilisé par des équipes médicales en Tunisie pour le traitement des cas graves, sans fondements scientifiques, mais seulement pour les besoins de la recherche et l’expérimentation.

» Ce médicament est disponible en Tunisie dans les laboratoires de fabrication de médicaments en Tunisie, ou à travers les circuits de distribution de la pharmacie centrale « , a-t-il précisé.