Coronavirus- Etats-Unis : Environ 1.600 morts en 24h !

Les Etats-Unis ont déploré mardi 1.592 décès supplémentaires liés au coronavirus en 24 heures, un lourd bilan journalier qui n’avait pas été atteint depuis deux mois et demi, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins rapportés par l’AFP.

Le pays a par ailleurs de nouveau recensé plus de 60.000 cas d’infection au coronavirus en une journée, après une légère baisse ces deux derniers jours.

A noter que le nombre total de cas de Covid-19 diagnostiqués aux Etats-Unis dépasse désormais les 4,34 millions, et le pays déplore plus de 149.000 morts depuis le début de la pandémie, ce qui en fait de loin le plus endeuillé au monde.