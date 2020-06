Coronavirus : Flambée des contaminations aux USA

6.000 nouveaux cas quotidiens en Californie, 5.000 au Texas et en Floride, mais aussi 3.000 en Arizona et 2.000 en Géorgie… Le Dr Fauci a insisté cette semaine, ce n’est pas une seconde vague de coronavirus : les Etats-Unis ne sont toujours pas sortis de la première, qui se propage surtout au sud. Le pays dans son ensemble est revenu aux niveaux de fin avril avec un record de plus de 37.000 nouvelles infections, jeudi. « Avec le temps, ces gens vont commencer à être hospitalisés, et ils vont commencer à mourir », a averti l’épidémiologiste d’Harvard William Hanage. « Cela prendra peut-être quelques semaines ou plus, mais cela arrivera

La situation est particulièrement inquiétante dans les trois Etats les plus peuplés (Californie, Texas, Floride), où vivent près d’un tiers des Américains. Face à ce qu’il a qualifié de « flambée massive » du Covid-19, le gouverneur du Texas, qui avait été l’un des premiers Etats à rouvrir, a annoncé, jeudi, une « pause » du déconfinement.

« Cette pause temporaire va aider notre Etat à contenir la propagation jusqu’à ce que nous puissions entrer dans la nouvelle phase de réouverture pour les commerces », a indiqué Greg Abbott dans un communiqué. Le républicain a également demandé aux habitants de respecter la distanciation sociale et, après avoir longtemps tergiversé sur ce point, de porter des masques. « La dernière chose que nous voulons est de retourner en arrière et de fermer les commerces ».