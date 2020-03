Coronavirus : La Tunisie a-t-elle un plan de riposte si l’épidémie se propageait?

Avec les milliers de cas recensés en Italie et en France, deux pays avec lesquels nous avons des dizaines de vols quotidiens, sans parler des dessertes maritimes en provenance de Gênes, la question vaut d’être posée de savoir si la Tunisie s’est dûment préparée pour affronter le coronavirus? A-t-elle un plan de crise au cas où l’épidémie se propagerait?

Jusqu’ici, hormis ‘’l’isolement’’, aucune autre mesure de prévention sérieuse n’a été prise. Aujourd’hui, on a évoqué une éventuelle fermeture des établissements scolaires et universitaires, mais aucune information officielle n’a été confirmée.

Cette épidémie, partie de la Chine, a gagné de plus en plus de pays et a tué des milliers de personnes à travers le monde, depuis plus de trois mois.

Suite à cela, tous les pays ont mis en place un arsenal de mesures de prévention en retenant les leçons des autres pays touchés pour éviter la propagation du virus.

La fermeture des établissements scolaires s’impose

Lors de son intervention sur les ondes de Mosaïque FM, le député du mouvement Al Chaâb Zouhair Maghzaoui, a parlé, ce lundi 9 mars 2020, d’une éventuelle suspension des cours et de la fermeture des établissements scolaires, suite à l’annonce du 2ème cas de Coronavirus.

‘’La fermeture des établissements scolaires et de l’espace aérien est impérative dans ces circonstances exceptionnelles et le gouvernement doit se préparer et étudier toutes possibilités pour faire face à cette épidémie”, a-t-il dit.

De son côté, le ministre de la Santé, Abdelltif Mekki a révélé que le coût des analyses pour détecter le virus de Corona dépasse les 700 dinars, dans une interview accordée, à la radio Jawhara FM, ce lundi 9 mars 2020.

En effet, Mekki a évoqué l’existence de 3 laboratoires relevant du ministère de la Santé à l’hôpital Charles-Nicolle, expliquant ainsi que toutes ces analyses sont prises en charge par l’État.

En ce qui concerne la deuxième victime, Mekki a indiqué que les proches de la victime contaminée pourraient être touchés.

‘’Ce dernier s’est fait opérer dans une clinique à Monastir et toutes les personnes ayant été en contact avec lui ont été soumises à des analyses”, a-t-il dit.

*A l’échelle internationale, les manifestations sportives interdites ou à huis clos

Toutes les manifestations sportives en France sont interdites pour les quatorze prochains jours à condition qu’elles se jouent à huis clos, c’est-à-dire sans public.

Pour les manifestations de plus de 50 personnes, la France a recommandé d’éviter les rassemblements massifs, du 9 au 22 mars inclus.

Soirées et séminaires sont aussi interdits, mais les bars, restaurants et commerces pourront continuer à ouvrir normalement, à condition qu’ils n’accueillent pas plus de 50 personnes.

En quête d’une stratégie

La Tunisie n’a pas encore préparé une bonne et cohérente stratégie de riposte. En effet, depuis l’apparition du premier cas, on a remarqué les bourdes commises par le ministre de la Santé Abdeltif Mekki à travers des déclarations aux médias, renseignant sur son incapacité à gérer cette crise qui est en train d’induire des retombées diverses mais également nuisibles. S’agissant , par exemple, de tourisme, des annulations massives de réservations ont été, enregistrées ces derniers jours, suite à la propagation du virus Corona dans plusieurs pays. En effet, selon le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) Jabeur Attouche, ce secteur est actuellement frappée d’une paralysie complète et une stagnation au niveau des réservations, ce qui a impacté directement le secteur du transport aérien.

Une anecdote pour compléter cette peu reluisante physionomie. Pour lutter contre le Coronavirus et éviter la contagion par le virus, la Maison de la Fatwa a suspendu les procédures de conversion à l’Islam jusqu’à nouvel ordre.