Coronavirus : L’Allemagne décrète un reconfinement local

Plus d’un mois après le début du déconfinement, l’Allemagne renoue avec des mesures restrictives visant à limiter les contacts dans la population. La décision s’appliquera jusqu’au 30 juin, dans le district de Gütersloh, en Rhénanie du Nord Westphalie, où plus de 1500 salariés de l’abattoir Tönnies, ont été contaminés par le coronavirus, selon un dernier bilan dressé par les autorités régionales. C’est une circonscription entière, où vivent près de 360.000 personnes, qui se retrouve ainsi soumise à l’isolement.

En plus des crèches et des écoles fermées depuis le 17 juin avec près de 50.000 enfants concernés, les cinémas, les salles de sport, les théâtres et les salles de fitness seront soumis au même régime. Les restaurants resteront ouverts mais leur fréquentation sera réservée aux membres d’une même famille. Les barbecues, très populaires en Allemagne en période estivale, ainsi que les événements en plein air, seront interdits.