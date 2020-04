Coronavirus : Le confinement a révélé les fragilités de l’économie tunisienne

La première quatorzaine du confinement de la Tunisie contre les coronavirus se poursuivra jusqu’au 3 mai, dans un contexte de craintes croissantes quant à son impact économique. Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki affirme que le pays a surmonté avec un minimum de dommages la phase critique de l’épidémie. Mais les restrictions ont fait énormément de mal à l’économie, le Fonds monétaire international prévoyant une baisse de 4,3 % de la croissance économique en 2020.

“C’est la plus profonde dépression économique du pays depuis son indépendance en 1956”, déclare Lotfi Saibi, analyste économique et fondateur et directeur de 4D Leadership House à Al-Monitor.

L’économie tunisienne a été quasiment paralysée par le confinement général. Seules les commerces essentiels comme les épiceries, les supermarchés de taille moyenne et les pharmacies sont autorisées à rester ouvertes. Les déplacements de ville à ville sont interdits. Le 22 mars, lorsque la décision est entrée en vigueur, le pays a fait état de 54 cas positifs, ce qui est relativement peu par rapport à d’autres pays. Cependant, cette décision drastique a été jugée vitale pour permettre au faible système de santé publique de faire face à l’épidémie.

Le secteur de la santé a alerté le gouvernement sur une grave pénurie d’équipements et a déclaré que la Tunisie ne pouvait pas gérer un nombre de cas similaire à celui de l’Europe. “Pour l’instant, nous n’avons pas besoin d’argent, mais plutôt de matériel médical. C’est essentiel. C’est urgent”, a déclaré l’ancien ministre de la Santé et chef du service de pneumologie de l’hôpital de Rabta, Samira Merai Friaa.

Le secteur informel durement touché

Avec moins de 258 lits d’unité de soins intensifs inégalement répartis dans le pays pour environ 12 millions d’habitants – le Sud et l’Est n’ont pas de lits du tout – la capacité de soins de santé du pays est extrêmement limitée.

Alors que les sondages montrent un fort soutien de l’opinion publique pour le confinement – 91% des Tunisiens soutiennent les restrictions – les analystes affirment que les mesures touchent de manière disproportionnée les moins privilégiés. “Je suis certain qu’une décision aussi drastique a été demandée par les plus privilégiés, fortement influencés par les reportages des médias sur la propagation du virus en Europe”, déclare le politologue et essayiste Amine Snoussi à Al-Monitor.

Selon lui, le confinement touche particulièrement les personnes qui travaillent dans l’économie informelle du pays et qui n’ont pas été incluses dans l’arsenal de mesures de soutien économique du gouvernement. Selon l’Organisation internationale du travail, environ 53 % de la main-d’œuvre totale de la Tunisie travaille dans le secteur informel.

“Des centaines de milliers de personnes travaillant dans le secteur informel sont complètement livrées à elles-mêmes”, déclare Snoussi, qui ajoute sue « en outre, l’aide sociale mensuelle de 200 dinars par mois et par famille est largement insuffisante pour répondre aux besoins de la population, car les prix ont énormément augmenté”.

Comme la réalisation de l’aide financière promise tardait à se concrétiser, des tensions sociales ont éclaté. Des milliers de travailleurs ont protesté malgré le confinement pour se protéger des difficultés économiques. Le même jour, le 31 mars, malgré les protestations, le gouvernement a annoncé la prolongation du confinement de deux semaines.

Selon Saibi, les lacunes dans la mise en œuvre sont dues à l’incapacité persistante du pays à prendre des mesures sérieuses pour changer son administration publique. “C’est le prix à payer pour bloquer les réformes clés depuis la révolution de 2011”, a-t-il estimé. “La bureaucratie est le plus grand goulot d’étranglement, exacerbé par un manque de coordination et des conflits d’intérêts internes”, ajoute-t-il.

Le chômage passerait à 25%

Avec l’extension du confinement, le nombre de citoyens qui doivent recourir à l’aide de l’État tunisien augmente. Une enquête récente publiée par l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), indique que seuls 36,6 % des employeurs prévoient de pouvoir continuer à payer leurs employés en mai. Pour soutenir les employeurs, le gouvernement a convenu avec l’UTICA de verser 200 dinars de salaire d’avril pour chaque employé, tandis que le reste de la rémunération sera payé par l’entreprise.

“Pour chaque mois où le confinement se poursuit, le chômage augmentera de 5 %”, prédit l’expert. Si c’est exact, le chômage en mai, après presque deux mois de fermeture, sera passé de 15 à 25 %, soit un quart de la main-d’œuvre tunisienne.

Le confinement mondial révèle la vulnérabilité de la structure économique tunisienne. Depuis les années 1970, la politique de développement économique de la Tunisie s’appuie sur les secteurs qui apportent des devises étrangères (mines, services, tourisme et transport international) comme stratégie pour renforcer sa compétitivité économique. Selon une étude réalisée par l’ancien ministre de l’économie et des Finances Hakim Ben Hammouda et l’expert économique Hedi Bechir, la crise dans ces secteurs pourrait entraîner une perte de productivité de 50 %. Le montant de 2,5 milliards de dinars tunisiens – environ 862 000 dollars, soit 2 % du produit intérieur brut – destiné à couvrir les coûts des mesures de soutien économique sera bien inférieur à ce qui est nécessaire.

“Je pense qu’il faudra au moins le double, et même dans ce cas, l’État devra faire des choix difficiles ; 95% des entreprises sont petites ou moyennes et n’ont pas de réserves”, affirme l’analyste économique.