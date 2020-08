Coronavirus : Le ministère de la Santé dément la publication de mesures prises au niveau de passages frontaliers

Le ministère de la Santé a démenti, dimanche, la publication d’un communiqué, lequel a été partagé sur les réseaux sociaux, évoquant des mesures présumées prises au niveau des passages frontaliers, pour éviter la propagation du coronavirus.

Le ministère a qualifié l’information « d’allégations », soulignant que face à cette situation sanitaire exceptionnelle, il vaut mieux s’abstenir à de telles pratiques, lesquelles risquent d’éparpiller les efforts qui devraient être mobilisés à faire face à la pandémie du Covid-19.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, qu’il publiera des informations fiables uniquement sur son site web officiel et sur sa page Facebook et non pas sur d’autres sites.

Et de réitérer qu’il peut suivre légalement les personnes qui diffusent de telles rumeurs.